Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Ausbau des Burgwegs von der Kirchgasse bis zur Ohliggasse beginnt in Kürze ein weiteres großes Straßenbauprojekt im Haßlocher Zentrum. Mit einer Bauzeit von fast anderthalb Jahren wird gerechnet. Erneuert wird aber nicht nur die Straße. Warum auch beim Kanalnetz Handlungsbedarf besteht.

Der Burgweg ist eine relativ schmale und lange Wohnstraße, die an der Kirchgasse beginnt und in der Verlängerung auf die Westrandstraße stößt. In Haßlochs