Unter dem Titel „Auf Gedeih und Verderb – sie entkommen sich nicht“ ist am Wochenende im Ehrensaal der Burg Altleiningen ein Experiment über die Bühne gegangen.

Es war die Eigenproduktion zweier Mitglieder der Burgspiele, Kyra Schilling und Estella McColgan, die dafür die Requisiten, Kostüme, Technik und den Aufführungsort ihres Vereins nutzen durften. Sie hinterließ das Publikum unbefriedigt und mit gerunzelter Stirn. Einige der rund 50 Zuschauer am Sonntag verließen das Theater vorzeitig.

Am Samstag sollen etwa 90 Besucher den Weg zum Burgtheater gefunden haben. Zu erleben war keine Geschichte mit Anfang und Ende. Vielmehr war es eine Zusammenstellung von abwechselnd gezeigten Szenen aus drei verschiedenen Dramen unterschiedlicher Autoren. Einzig verbindendes Element: Es handelte sich jeweils um Dialoge zwischen Menschen, die in einer irgendwie gearteten engen Beziehung zueinander stehen. Entnommen waren die Gespräche dem Stück „In der Einsamkeit der Baumwollfelder“ von Bernard-Marie Koltès, dem Klassiker „Maria Stuart“ von Friedrich Schiller und dem unvollendeten „Richard’s Korkbein“ von Brendan Behan. Dass alle drei Schriftsteller nur wenig älter als 40 Jahre wurden, sei bei der Auswahl kein Kriterium gewesen, meinte Schilling.

Emotional ergreifend

Was war es dann? Das blieb auch nach dem Schlussapplaus ungeklärt. Zumindest im Labyrinth der Episoden wurde das Publikum nicht allein gelassen. Als Orientierung waren jedem Abschnitt eine Kulissenfarbe und eine Melodie zugeordnet – live dargeboten von der Geigerin Sylvia Würtz aus dem Musikverein Bobenheim am Berg. Zu unterscheiden waren die Sequenzen darüber hinaus an den Kostümen der Charaktere. Als Roter Faden (in Blau) dienten die im 21. Jahrhundert spielenden Episoden aus den „Baumwollfeldern“, untermalt vom Bossa-Nova-Song „Triste“ aus der Feder des Brasilianers Antonio Carlos Jobim: Wortgefechte zwischen einem Dealer (McColgan) und einem Kunden (Schilling). Der Verkäufer bietet vage Dienste an, das Gegenüber verleugnet zunächst Begierden, gibt aber später zu, unbestimmte Wünsche zu haben. Letztendlich findet kein Handel statt, und es gipfelt im Kampf. Direkt bevor der Vorhang fällt, stellt der Kunde seine letzte Frage: „Welche Waffe?“

Durch Enthauptung hat sich Elisabeth Tudor (Schilling) ihrer Rivalin um den englischen Thron, Maria Stuart (McColgan), entledigt. In Schillers Drama begegnen sich die Cousinen im Schlosspark von Fotheringhay, in „Auf Gedeih und Verderb“ untermalt von „La Follia“ des italienischen Komponisten Arcangelo Corelli (1653-1713). Maria wirft sich vor ihrer Verwandten, die sie knapp 20 Jahre gefangen hält, auf den Boden. Die entmachtete schottische Königin bettelt um ihr Leben, macht Elisabeth klar, dass sie die Begnadigung in der Hand habe: „Ihr habt mich zerstört in meiner Blüte! Ein Wort macht alles ungeschehn.“ Aber die letzte Herrscherin der Tudor-Dynastie bleibt eisenhart. Bei dieser Konfrontation wachsen die beiden Akteurinnen, die ausgezeichnet spielen, über sich hinaus. Die (vom Dichter erfundene) Szene ist bis ins kleinste Detail herausragend dargestellt und emotional ergreifend.

Kräftiger Applaus

Mitreißend, aber anders, ist der Ausschnitt aus „Richard’s Korkbein“, in welchem sich zwei Huren auf dem Dubliner Friedhof treffen. Die ungleichen Frauen, die dennoch sehr viel verbindet, philosophieren laut über das Leben („Pilger sind besonders liebesbedürftig“; „In der Türkei tun sie es auf den Gräbern“), lästern über „bessere und schlechtere Leichen“, darunter auch Revolutionäre des irischen Freiheitskampfes. Maria Concepta (McColgan) fordert dabei Respekt vor den Verblichenen, Rose von Lima (Schilling) aber entgegnet, dass die Toten es ja doch nicht hören könnten. Gemeinsam legen die Prostituierten Kränze nieder am Grab ihrer Kollegin Chrystal Clear und trauern um sie. Dabei betrinken sie sich mit Schnaps, trällern derbe Lieder und beginnen, wild zu tanzen – eine herrlich schwarzhumorige Satire.

Insgesamt ist die mit Unterstützung von Harald Preis (Schauspielareal Mainz) als Regisseur entwickelte Theateraufführung skurril und nicht leicht verständlich. Aber die Leistung der Akteurinnen ist nicht genug zu loben. Dafür gab es kräftigen Applaus.