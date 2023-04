Die beiden Vereine Burg Spangenberg und Hilfe im Tal planen am Donnerstag, 18. Mai, eine gemeinsame Veranstaltung mit einem bunten Programm für Jung und Alt.

Seitens der evangelischen und katholischen Pfarrvertreter wird es anlässlich des Feiertages „Christi Himmelfahrt“ um 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst im besonderen Ambiente der Burg Spangenberg geben. Die musikalische Begleitung übernimmt dabei der Posaunenchor Appenthal unter der Leitung von Christa Rottmayer.

Für diesen Gottesdienst bietet die Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) mobilitätseingeschränkten Personen die Möglichkeit an, im Zeitraum von 9 bis kurz vor 10 Uhr mit dem Bürgerbus zur Burg Spangenberg transportiert zu werden. Der Kleinbus wird im Bereich der Bushaltestelle unterhalb der Burg bereitgestellt werden. Im Anschluss an den Gottesdienst kann im Zeitfenster von 11 bis ungefähr 12 Uhr die Rückfahrt erfolgen.

Musik von den Zinnen

Im Anschluss an den Gottesdienst wird der Posaunenchor Appenthal von der Burg herab spielen, so dass die Musik im Speyerbachtal zu hören sein wird. Ebenso wird ab diesem Zeitpunkt die Burgschänke geöffnet sein. Dort wird an diesem Tag unter anderem Kuchen zum Verkauf angeboten, den die Eltern aus den diversen Kindertagesstätten im Tal gespendet haben.

Ab 13 Uhr wird der Posaunenchor Hambach-Winzingen unter Leitung von Traugott Baur mit seinen Bläsern von den Zinnen der Burg spielen. Musikalisch abgerundet wird dieser Tag ab ungefähr 14 Uhr mit einem Auftritt der Alphornbläser Südpfalz unter der Federführung von Dirigent Gerhard Busch.

Für das leibliche Wohl wird auf dem Parkplatz unterhalb der Burg gesorgt werden. Dort bauen die Vereine einen Crepes-Stand sowie je einen Bratwurst- und Getränkestand auf. Ein Kinderkarussell sowie ein Flohmarkt laden auf diesem Platz ebenfalls zum Verweilen ein. Der Erlös aus dem Verkauf der Flohmarktartikel kommt komplett dem Verein Hilfe im Tal zugute.