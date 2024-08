Seit über 300 Jahren wird in Esthal Kerwe gefeiert. Nach der Jubiläumsveranstaltung im vergangenen Jahr steht diesmal eine „normale“ Kerwe auf dem Programm. Gute Stimmung herrscht im Walddorf trotzdem – auch wenn die Wahl der Kerwe-Queen diesmal ausfiel. Eröffnet wurde das höchste Dorffest mit dem Fassanstich am Freitagabend, den Bürgermeister Gernot Kuhn vollzog. Höhepunkt war nach dem Kerwe-Rock am Samstagabend mit „Private Place“ der farbenfrohe Umzug durchs Dorf am Sonntagnachmittag, bei dem die Esthaler Vereine und Gruppen – auf unserem Foto die KfD-Frauen – mitwirkten. Madeleine Herter beleuchtete in ihrer „Kerwe-Redd“ die Ereignisse im Dorf. Bis Dienstagabend wird in Esthal noch Kerwe gefeiert.