Auch mehrere Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal reißt die Hilfe für die dortigen Menschen nicht ab. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) mit Sitz in Mußbach hat nun Blumenzwiebeln verteilt. Das Motto der Aktion: „Blühendes Ahrtal“.

Es gehe dabei um ein „symbolisches Zeichen der Hoffnung und Zuversicht für ein wieder prosperierendes Ahrtal“, teilt DLR-Direktor Günter Hoos mit. Er freue sich, dass die Aktion mit Unterstützung einiger Sponsoren umgesetzt werden konnte – darunter die Stadt Neustadt. Vor Ort werde alles mit der Kreisverwaltung Ahrtal abgestimmt.

Die Aktion, so Hoos, solle rund vier Monate nach der Flut zeigen: „Wir haben das Ahrtal nicht vergessen, wir wollen weiter dabei unterstützen, das Ahrtal wiederaufzubauen und zu der schönen Region zu machen, wie wir sie alle in Erinnerung haben.“ Der Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur stehe an erster Stelle. Die Aktion „Blühendes Ahrtal“ solle diese Bemühungen unterstützen und für zusätzliche Motivation sorgen. Hoos: „Die Bewohner des Ahrtals haben durch die verheerende Flut schreckliches Leid erfahren. Mit vielen Helfenden wurde in den letzten Monaten Herausragendes geleistet, um den Menschen ein Stück Normalität zurückzugeben. Einiges ist schon geschafft, aber sehr vieles ist noch anzupacken, damit die Menschen sich an der Ahr wieder heimisch fühlen können. Es wird ein langer Weg, der stets Hoffnung und Zuversicht braucht.“

500.000 Blumenzwiebeln

Über die symbolische Aktion hinaus seien die DLR-Einrichtungen wichtige Partner für den dortigen Wiederaufbau. Man unterstütze Winzer bei der Wiederherstellung der Rebanlagen und bei der Beantragung von Wiederaufbauhilfen. Das DLR Rheinpfalz in Mußbach unterstütze vor allem beim Thema Gartenbau. So sei auch die Idee entstanden, Blumenzwiebeln für das Ahrtal zur Verfügung zu stellen, sagt Hoos. Die jetzt gepflanzten Tulpen, Narzissen und Traubenhyazinthen „können im nächsten Frühjahr blühen und stehen symbolisch für ein wieder prosperierendes Ahrtal“, betont Hoos. Insgesamt werden im Ahrtal 500.000 Blumenzwiebeln verteilt. Die Gartenakademie des DLR Rheinpfalz wolle auch darüber hinaus dabei mithelfen, Konzepte für nachhaltige Gärten im Ahrtal zu entwickeln.