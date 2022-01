Die 14 Bundeswehrsoldaten, die seit dem 20. Dezember vergangenen Jahres im Landesimpfzentrum sowie dem Gesundheitsamt in Neustadt aushelfen, verlängern ihren Einsatz bis zum 21. Januar. Das teilt die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Zunächst war die Unterstützung bis zum 7. Januar vorgesehen. Die Kräfte von der Luftlandebrigade 1 aus Saarlouis „leisten vor Ort gemeinsam mit unseren Verwaltungskräften einen wertvollen Beitrag in der Impfkampagne und zur Kontaktnachverwaltung“, so die Stadt. Deshalb freue man sich, dass die Bundeswehr ihr Engagement verlängert habe. Das der Kreisverwaltung Bad Dürkheim zugeordnete Gesundheitsamt ist auch für Neustadt zuständig und wird seit 6. Dezember personell von der Stadtverwaltung unterstützt.