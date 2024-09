Dass die Bundeswehr ihre Arbeit an Schulen vorstellt, ist nichts Neues. Doch immer mehr Schüler scheinen plötzlich Interesse an den Infoveranstaltungen zu haben. Am Leibniz-Gymnasium war der Andrang besonders groß.

Fünf große Tische stehen bereit in der Aula des Leibniz-Gymnasiums an diesem Dienstagvormittag. Knapp 90 Schülern und mehreren Angestellten der Bundeswehr sollen sie Platz bieten, denn es ist die große Berufs- und Studieninformationsveranstaltung der Landesverteidiger. An sich nichts Ungewöhnliches, doch in diesem Jahr hätten sich unerwartet viele Schüler zu der anderthalbstündigen Veranstaltung gemeldet, wie Schulleiter Ulf Boeckmann erklärt. Die Schüler gingen in die Klassen zehn bis 13, so Sabine Schuler, die Berufskoordinatorin an der Schule ist, und die meisten der Besucher seien tatsächlich am unteren Ende der Altersspanne anzusiedeln.

Auch Heike Bentz, Regierungsamtsfrau und Mitorganisatorin, sieht ein „sehr verstärktes“ Interesse bei Schülern. Sie hat auch eine Erklärung dafür parat: „Soldaten sind seit einiger Zeit wieder viel präsenter. Natürlich durch die Ukraine, aber zum Beispiel auch durch die Ahrflut.“ Die Bundeswehr sei freilich mehr als der Dienst in Uniform, so Bentz, und das wolle man zu Gelegenheiten wie dieser auch präsentieren. So gibt es nicht nur Stationen mit Soldaten, sondern auch vom zivilen Arm der Bundeswehr, die von Möglichkeiten zum Studium oder einer Ausbildung erzählen. „Wir machen das auf diese Art und Weise, weil auf Jobmessen die Schüler schnell überfordert sind. Hier ist eine bessere Atmosphäre“, so Bentz.

Militär schreckt wenige

Nachdem Boeckmann die Veranstaltung eröffnet, verteilen sich also die Schüler auf die verschiedenen Tische. Beim Zuhören wird schnell klar, dass sich die Schüler oft schon eingehend mit dem Thema beschäftigt haben. So wird an die als Sanitäter ausgebildeten Soldatinnen nicht nur die Frage gerichtet, wie man in der Bundeswehr Medizin studieren kann, sondern auch, wie es im Kriegsfall ist: Muss man schießen, kann man noch nachträglich verweigern? „Man ist in erster Linie Soldat und muss wissen, dass so etwas passieren kann“, lautet die Antwort der Soldatin. Doch ob die Jugendlichen tatsächlich selbst zur Bundeswehr möchten, darüber sind sich viele noch nicht im Klaren: Bei der Frage in die Runde, wer das denn wolle, heben von etwa 15 am Tisch nur vier die Hände.

Auch bei genauerem Nachfragen sind sich viele Schüler noch nicht ganz sicher, was ihre Zukunft angeht. „Ich würde mir gerne alle Möglichkeiten offenhalten“, sagt die 17-jährige Karla Rauch. Auf die Bundeswehr sei sie schon früh aufmerksam geworden, unter anderem über Videoserien der Bundeswehr im Internet. Ihr gefalle der aktive, körperliche Ansatz des Soldatinnenlebens. Und wenn es zum Einsatz kommt? „Das gehört halt dazu“, sagt die 17-Jährige. Ähnlich sieht es auch Niklas Jeuck. „Es ist ja auch wichtig, dass jemand Deutschland verteidigt“, so der 15-Jährige, auch wenn er nicht oft über diese Möglichkeit nachdenke. Er habe sich schon vorher informiert und interessiere sich besonders für den Luftfahrt-Bereich bei der Bundeswehr.

Es geht um Landesverteidigung

Diejenigen, die bald ihr Abitur machen, haben da oft schon konkretere Pläne. So auch Hüseyin Bekmez und Robin Lankwitz. Sie sind nach eigener Aussage dabei, um sich offen dem Thema zu stellen, doch in die Bundeswehr wollten sie nicht. „Das ist etwas, da muss man, glaube ich, schon auch richtig dahinterstehen. Und da sehe ich mich nicht wirklich“, sagt der 18-jährige Bekmez dazu. Sein gleichaltriger Kollege David La Malva wird einen freiwilligen Wehrdienst machen, wie er selbst sagt, und hatte ursprünglich auch die Offizierslaufbahn anvisiert. Doch die Pläne hätten sich mittlerweile geändert. Der 15-jährige Luca Tüchter wiederum ist ganz offen an die Sache herangegangen. „Ich wollte einfach mal sehen, was sie so machen. Es hat mich interessiert“, so der Zehntklässler.

Jede Viertelstunde wechseln die Schüler die Station, um möglichst alle Sparten kennenzulernen. Nach anderthalb Stunden folgt das Fazit. „Ich bin überrascht, was man bei der Bundeswehr alles machen kann“, lautet es von den Schülern – wie so oft hat sich aus der großen Menge nur eine Person auf die Frage der Lehrenden gemeldet. „Ich hoffe, gewisse Dinge sind angekommen“, sagt Bentz zum Schluss. Damit meint sie vor allem, dass Bundeswehr auch ziviler Dienst sein kann. Eines sollten die Schüler trotzdem nicht vergessen, so Bentz: Am Ende geht es um Landesverteidigung.