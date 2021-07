Gut 40.000 Neustadter, auch jene im Ausland, sind bei der Bundestagswahl am 26. September wahlberechtigt. In die heiße Phase startet die Stadtverwaltung direkt nach den Sommerferien Ende August: Bis dahin sollen die Wahlbenachrichtigungen verschickt und Briefwahl ab dann möglich sein.

Anke Priester, Leiterin der städtischen Hauptabteilung, geht derzeit davon aus, dass alles zu den Corona-Regeln der vergangenen Landtagswahl ablaufen wird. Folglich wird auf Maskenpflicht, Abstand, Anzahl der Wähler im Wahllokal und natürlich auf die Hygiene geachtet werden. Zusätzliche Kugelschreiber sind bereits bestellt.

Etwa 600 Wahlhelfer werden am 26. September gebraucht. Wer sich engagieren will, muss 18 Jahre alt sein und in Neustadt wohnen, „Vorkenntnisse muss aber niemand haben“. In zwei Schichten werden die Wahlhelfer vor allem in den Wahllokalen eingesetzt, sie kontrollieren die Wahlberechtigung, das Einwerfen des Stimmzettels, sorgen für die Hygiene und achten aufs Einhalten der Corona-Regeln. 35 Euro „Erfrischungsgeld“ gibt es dafür.

Wer sich informieren oder melden will, kann eine E-Mail an wahlen@neustadt.eu schicken. Weitere Infos sind auf der Homepage der Stadt zu finden.