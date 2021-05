Bei einer Drive-in-Veranstaltung in Bubenhausen (Donnersbergkreis) haben die Freien Wähler Rheinland-Pfalz ihre Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September nominiert. Dabei stimmten die Wahlberechtigten aus den einzelnen Wahlkreisen nacheinander und aus dem Auto heraus ab. Im Wahlkreis 208 (Neustadt-Speyer) wurde einstimmig Stefan Krumm-Dudenhausen als Direktbewerber bestimmt. Der 49-Jährige stammt aus dem Sauerland, lebt in Diedesfeld, ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Beruflich ist er bei der Neustadter Tourist- Kongress- und Saalbau GmbH als Veranstaltungstechniker beschäftigt. Die Chance, nach dem Landtagserfolg auch in den Bundestag einzuziehen, bezeichnete Krumm-Dudenhausen auf RHEINPFALZ-Anfrage als durchaus vorhanden. Sein einstimmiges Nominierungsergebnis freue ihn sehr. Für den Wahlkreis 211 (Südpfalz) wurde ebenso einstimmig Steffen Weiß (47) aus Wörth nominiert. IM Juni wollen die Freien Wähler ihre Wahlliste aufstellen.