Der aus Bad Dürkheim stammende Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger hatte schon vor Wochen angekündigt, dass er sein Mandat im Wahlkreis Neustadt/ Speyer bei der Bundestagswahl Ende September 2025 verteidigen möchte. Nun soll er auch offiziell nominiert werden: bei einem CDU-Kreisparteitag am Dienstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr im Kulturviereck in Haßloch. Die Nominierung Steinigers ist der zentrale Punkt des Abends. Ansonsten stehen überwiegend Formalitäten auf der Tagesordnung. Steiniger war 2013 in den Deutschen Bundestag gewählt worden und hat 2017 und 2021 das Direktmandat gewonnen. Ganz offiziell wird Steiniger aber erst am 9. November in Speyer zum Wahlkreisbewerber der Union für 2025 gekürt, denn dann findet die Delegiertenversammlung aller zum Wahlkreis gehörenden Kreisverbände statt. Steiniger hatte 2021 das Direktmandat gegen Isabel Mackensen-Geis (SPD) gewonnen. Die 38-jährige Dürkheimerin ist über die Landesliste in den Bundestag eingezogen und will 2025 ebenfalls erneut kandidieren.