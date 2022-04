Aufgrund des extremen Schneefalls in der Nacht auf Samstag ist es auch im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Haßloch zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Die Bundesstraße 271 musste laut Polizeibericht komplett gesperrt werden, da dort ein Fahrzeug stehen geblieben war, das aber nicht geborgen werden konnte, weil zusätzlich ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt war. Die Aufräumarbeiten sollten laut Straßenmeisterei gegen 10 Uhr am Samstag beendet sein. Viele Verkehrsteilnehmer hätten ihre Fahrzeuge bereits mit Sommerreifen ausgestattet und seien deshalb von der Straße abgekommen, so die Polizei. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 516 in Forst hatte der Fahrer zudem 1,96 Promille Blutalkohol. Bei keinem der Unfälle seien Menschen zu Schaden gekommen, teilte die Polizei weiter mit.

Bäume stürzen um

Auf der Bundesstraße 39 zwischen Neustadt und Kaiserslautern kam es am Freitag gegen 22.45 Uhr zu einer Vollsperrung, wie die Neustadter Polizei mitteilte. Wegen der Schneelast stürzten mehrere Bäume auf die Fahrbahn und machten diese unpassierbar. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht war bis in den frühen Samstagmorgen mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Ab 4 Uhr war die B39 bis Neidenfels wieder befahrbar. Die Aufräumarbeiten dauerten aber weiter an. Von Verletzten oder Sachschäden war der Polizei am Samstagmorgen nichts bekannt.