Ein schwerer Unfall auf der B39 (Abfahrt Geinsheim) hat am späten Freitagnachmittag die Rettungskräfte gut eineinhalb Stunden lang beschäftigt. Laut Mitteilung der Feuerwehr wollte kurz vor 17 Uhr die Fahrerin eines VW-Busses von Geinsheim kommend auf die B39 abbiegen. Dabei übersah sie einen mit drei Personen besetzten Volvo, der aus Richtung Neustadt kam. Es kam zum Zusammenstoß. Der VW-Bus kollidierte zudem mit einem Verkehrsschild. Alle vier am Unfall beteiligten Personen wurden von einem Arzt, der zufällig vorbeikam, versorgt, ehe sie zur Abklärung in Krankenhäuser kamen. Die alarmierten Löschgruppen Geinsheim und Duttweiler der Feuerwehr kümmerten sich um den Brandschutz und streuten ausgetretene Betriebsstoffe ab. Während des Einsatzes war die B39 komplett gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Außer den 20 Wehrleuten waren Rettungsdienst, Rettungshubschrauber Christoph 5 und die Polizei im Einsatz.