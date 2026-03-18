Neustadt kann sich auf hohen Besuch freuen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Ende Mai das Demokratiefest besuchen. Das hat Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG) am Mittwochnachmittag bei der Eröffnung der „Demokratie-Tour zu Robert Schuman“ auf dem Hetzelplatz angekündigt. Weigel sagte vor den mehreren Dutzend Zuhörern, dass das Staatsoberhaupt vor wenigen Tagen zugesagt habe. Weigel zufolge wird Steinmeier am Freitagabend, 29. Mai, beim Festakt auf dem Hambacher Schloss sein und die Laudatio auf den diesjährigen Preisträger des Hambacher Freiheitspreises halten. „Das wird ein schöner Abend“, meinte Weigel. Er freue sich zudem, dass Steinmeier auch am Samstag, 30. Mai, noch in Neustadt sein werde und dann die Vereinsmeile in der Innenstadt besuchen und auf Tuchfühlung mit engagierten Bürgern gehen möchte. Neustadt feiert vom 29. bis 31. Mai zum dritten Mal das Fest der Demokratie. Es findet alle zwei Jahre statt und soll aufs Jubiläum „200 Jahre Hambacher Fest“ im Jahr 2032 hinführen. Bisherige Preisträger des Hambacher Freiheitspreises sind Altbundespräsident Joachim Gauck (2022) und die russische Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa (2024). Wer 2026 ausgezeichnet wird, ist bisher nicht bekannt.