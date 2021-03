Der vier Monate Florian Fast aus Lachen-Speyerdorf hat nun einen ganz besonderen Paten: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Ehrenpatenschaft übernommen, da Florian das siebte Kind der Familie ist. In einem solchen Fall übernimmt der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) hat der Familie die Patenschaftsurkunde überreicht. Weigel: „Der Bundespräsident möchte mit dieser Auszeichnung zum Ausdruck bringen, dass der Staat eine besondere Verpflichtung gegenüber Großfamilien hat und die familiären Strukturen in Großfamilien eine besondere Wertschätzung erfahren sollten.“ Auch die Stadtverwaltung wünsche Florian Fast alles Gute. Die Ehrenpatenschaft hat in erster Linie symbolischen Charakter, ist aber mit einem Patengeschenk in Höhe von 500 Euro verbunden.