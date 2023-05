Neustadt ist der Standort für mehrere Behörden. Eine davon wird die Stadt aber bald verlassen. Wie die Bundesnetzagentur diesen Schritt erklärt.

In der Schütt in der Neustadter Innenstadt befindet sich einer von deutschlandweit 46 Standorten der Bundesnetzagentur – und der einzige in der Pfalz. Doch die Bundesbehörde hat ein neues Standortkonzept, das vom Bundeswirtschaftsministerium bereits genehmigt worden ist. Ziel dieses Konzept sei die „Wirtschaftlichkeit und Funktionsfähigkeit der Behörde“ zu erhalten, wie eine Sprecherin der Bundesnetzagentur auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt.

Das neue Standortkonzept sehe aber auch eine „sozialverträgliche Umsetzung“ vor. Betroffen sind nämlich 18 Standorte. Sie sollen laut der Sprecherin nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgegeben werden, sondern sie „werden schrittweise, mit dem Ausscheiden der dort tätigen Beschäftigten konsolidiert“. Soll heißen: Die Mitarbeiter bleiben an ihren jeweiligen Standorten, bis sie ausscheiden – etwa weil sie in Rente gehen oder bei anderem anderen Arbeitgeber anfangen. Daher zieht sich die Umsetzung des Standortkonzepts. „Nach derzeitigem Stand wird in Neustadt in 2034 die letzte Fluktuation erfolgen“, so die Sprecherin. Also wird die Bundesnetzagentur auch in den kommenden zehn Jahren noch in der Innenstadt zu finden sein.

Am Standort Neustadt sind der Behörde zufolge 14 Mitarbeiter tätig. Insgesamt zählt die Bundesnetzagentur 2765 Beschäftigte, ihr Hauptsitz ist in Bonn. Laut der Sprecherin „umfasst das Aufgabenspektrum am Standort Neustadt in erster Linie die Themenfelder der Bekämpfung des Rufnummernmissbrauchs sowie der Frequenzzuteilung“. Die Bundesnetzagentur entstand aus der Post- und Fernmeldeverwaltung des Bundespostministeriums, das in den 1990er-Jahren mit der Privatisierung der Post und der Telekom aufgelöst wurde. Die Bundesnetzagentur kümmert sich um Aufsichts- und Regulierungsaufgaben.