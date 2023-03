Die TuS Lachen-Speyerdorf bekommt vom Bundesfamilienministerium eine Förderung aus dem Programm „Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ in Höhe von 120.750 Euro. Vorgesehen ist, dass der Sportverein damit Angebote für Kinder und Jugendliche realisiert. Über die Förderung hat Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis (SPD) informiert: „Der Clou daran ist, dass die Kinder und Jugendlichen aktiv an der Ausgestaltung mitwirken, eigene Ideen verwirklichen können und somit niedrigschwellige Zugänge zu Bewegung, kultureller Bildung und Gesundheitsförderung bekommen.“ Gleich in doppelter Hinsicht glücklich ist Claus Schick, Landtagsabgeordneter und Ortsvorsteher. „Als Lachen-Speyerdorfer freut es mich gerade für die TuS, dass diese Bundesförderung dazu beiträgt das vielfältige Angebot des Vereins noch weiter auszubauen. Durch die Förderung können nun unterstützende Stellen besetzt werden, die in der Abteilung Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage zusätzliche Freizeit- und Ferienangebote schaffen, den Jugendtreff betreuen oder eine Jugendanlaufstelle für politische Bildung anbieten“, so der SPD-Politiker.