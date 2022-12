Auch im letzten Spiel des Jahres haben die Sportkegler der TSG Haßloch in der Bundesliga ein Heimspiel gewonnen.

Gegen Tabellennachbar CKC Morenden Bayreuth gelang mit 5575: 5443 Kegeln ein letztendlich ungefährdeter Sieg, teilt TSG-Abteilungsleiter Karl-Heinz Nied mit. Mit einem überzeugenden Auftritt von Gerhard Bernatz (971) und einer soliden Leistung von Hans-Jürgen Armbrust (914) setzten sich die Kegler aus dem Großdorf mit 78 Kegeln von den Gästen ab. In der Mittelachse begannen Ralf Litzel (878) und Mario Schwinge (920) etwas zurückhaltend und mussten gleich in Durchgang eins „richtig Federn lassen“, so Nied. Die Partie schien zu kippen, aber die beiden nutzt die Schwächen der Gegner und machten die Verluste wieder wett.

Marcus Diecker (1002) erzielte erneut mit seinen ersten 50 Wurf ein hervorragendes Ergebnis (268) und zauberte am Ende wieder ein vierstelliges Resultat auf die Anzeigetafel.

Göhlich verletzt

In seinem ersten Einsatz für die TSG musste nach vielversprechendem Start Sven Göhlich verletzt abbrechen. Mit Ersatzmann Harald Stoner erreichte er in Summe noch 890 Kegel. Da im Bayreuther Team in dieser Phase nur ein Spieler überzeugte, baute Haßloch den Vorsprung auf 132 Kegel aus. Sportwart Hans-Jürgen Armbrust freute sich über den Erfolg: „Weil wir wieder nicht in Optimalbesetzung auflaufen konnten, ist ein Sieg in dieser Deutlichkeit nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Wir nutzen nun die kurze Winterpause, um Verletzungen auszukurieren. Vielleicht gelingt uns im neuen Jahr die eine oder andere Überraschung.“

Die TSG hat sich einen Vier-Punkte-Abstand zum Tabellenende verschafft und wird am 14. Januar nach Goldkronach in Oberfranken zur nächsten Partie reisen.