Schwarzer Tag für die Sportkegler der TSG Haßloch in der DCU-Bundesliga. Gegen die HKO Young Stars gab es auf den Heimbahnen einen Negativrekord.

Hatte sich die TSG-Mannschaft im Vorfeld noch realistische Chancen auf einen Sieg ausgerechnet, so wurden diese gleich im doppelten Sinne pulverisiert. Zum einen zeigte Gegner Karlsruhe eine hervorragende Leistung. Gleichzeitig präsentierten die Gastgeber das schlechteste Heimergebnis der Spielrunde.

Chancenlos waren gleich zu Beginn Gerhard Bernatz (898) und Harald Stoner (896), da sie gegen die starken Badener gleich mit 132 Kegeln in Rückstand gerieten. Auch Ralf Litzel (899) und Marcel Scheurer (887) hielten zu keinem Zeitpunkt mit dem Gegner mit, sodass Haßloch 246 Kegel zurücklag. „Vier Ergebnisse unter der 900er-Grenze gab es schon lange nicht mehr“, stellte Sportwart Hans-Jürgen Armbrust fest. „Insbesondere das Abräumen war heute unterirdisch. Keiner kann sich erklären, wo das mitten in der laufenden Spielrunde herkommt.“ Abhaken und auf die nächste Begegnung konzentrieren, laute nun die Devise. Lediglich Marcus Diecker (994) agierte im Bereich seiner Möglichkeiten und betrieb mit Partner Sven Göhlich (914) ein wenig Ergebniskosmetik. 5488:5758 Kegel stand beim Spielende auf der Anzeigetafel. Am Faschingswochenende heißt der nächste Gegner VfB Eintracht Fraureuth aus Sachsen. Gegen den Tabellenletzten möchte die TSG auf den Heimbahnen unbedingt punkten.

Weitere Ergebnisse

Vierer Mannschaft (110 Wurf): SG Pfeddersheim trat nicht an, das TSG-Team erzielte mit 1880 Kegeln einen neuen Mannschaftsrekord; Stefan Scheurer (485), Eddy Philipp (437), Fank Löwer (477), Peter Wingerter (481).

Gemischte 6er-Mannschaft (DKBC) gegen KSV Kuhardt IV 3139:3058 (6:2); Gregor Kegel (513), Hans-Jürgen Armbrust (543), Renate Armbrust (533), Gabi Kleinord (500), Sara Steidel (530) und Nicole Frisch/Marcel Scheurer (520).