Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Neustadt plant eine große Pflanzaktion. Angesichts der Schäden, die Anfang April durch den Schneebruch im Stadtwald angerichtet wurden und aufgrund der Probleme durch den Klimawandel sollen 1001 Bäume im Stadtwald gepflanzt werden. Der Neustadter Künstler Olaf Bergmann, der zudem BUND-Vorstandsmitglied ist, wurde für diese Aktion von Joseph Beuys inspiriert, der 1982 mit der „Pflanzung von 7000 Eichen zum Vorreiter wurde“. Der BUND arbeitet dabei eng mit den Neustadter Revierförstern Klaus Burkhart und Jens Bramenkamp zusammen. Hintergrund der Aktion, so BUND-Vorsitzende Andrea Hummel: „Der Umbau unseres Waldes wird nur erfolgreich sein, wenn vor allem klimaangepasste Baumarten eingebracht werden. Daher sollen vor allem Robinie, Speierling, Elsbeere und Maulbeerbaum gepflanzt werden sowie Kastanien und Eichen, die dieses Jahr im Stadtwald geerntet wurden.“ Gepflanzt wird am Freitag, 2. Dezember, ab 15 Uhr und am Samstag, 10. Dezember, ab 10 Uhr. Der BUND hofft, dass viele Helfer die Aktion unterstützen. Wer anpacken will, soll sich per E-Mail an neustadt@bund-rlp.de anmelden. Wer sich angemeldet hat, bekommt am Tag vor dem Arbeitseinsatz den Treffpunkt mitgeteilt. Der BUND bittet Helfer darum, Spaten, Handschuhe und wetterfeste Kleidung mitzubringen.