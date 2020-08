Wer kämpfen möchte wie ein Samurai, ist nächste Woche beim Budoclub Neustadt richtig: Am Montag, 10., und Mittwoch, 12. August, jeweils von 15 bis 18 Uhr, werden sich die jungen Samurai im Budoclub Neustadt in der Holzschwert- und Stocktechnik sowie dem japanischen Bogenschießen üben.

Nach den Lockerungen in der Corona-Krise bieten die verschiedenen Abteilungen des Budoclubs Neustadt wieder Aktivitäten für ihre Mitglieder und weitere Interessenten an. So hat sich der Vorstand kurzfristig entschlossen, innerhalb der Ferienhits der Stadt Neustadt ein Projekt für Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren anzubieten. Mit Budolehrer Harald Kühn können die Jugendlichen spielerisch die Welt der japanischen Ritter entdecken. Harald Kühn hat den dritten Dan (Meistergrad) im Aikido (Selbstverteidigung) und im Kyudo, dem japanischen Bogenschießen, informiert Philip Lang, Pressesprecher Budoclub.

In der Abteilung San Bo Jutsu Kai unter der Leitung von Werner Steigelmann gibt es wieder ein Trainingsangebot. San Bo Jutsu Kai beschäftigt sich mit dem Stockkampf – verschiedene Offensiv- beziehungsweise Defensivtechniken werden vermittelt. Lang: „Hierbei wird normalerweise mit verschiedenen Stocktypen trainiert, die sich hauptsächlich in der Länge unterscheiden.“ Aufgrund der gültigen Abstandsregelungen in der Corona-Pandemie werde im aktuellen Training aber nur mit dem Langstock geübt. Derzeit ist sonntags, 10.45 Uhr, Langstocktraining im Freien, sofern das Wetter dies zulässt.

Die anderen Abteilungen bieten ebenso wieder Training für die Vereinsmitglieder an. Die Aikido-Abteilung trainiert unter der Leitung von Harald Kühn immer mittwochs ab 19 Uhr Schwert- und Stocktechniken. Die Mitglieder der Abteilung Jiu Jitsu treffen sich donnerstags um 20 Uhr im Ordenswald zum Lauftraining.

Kontakt

Die Anmeldung erfolgt online auf der Internetseite „Ferienhits“ der Stadt Neustadt: www.unser-ferienprogramm.de/neustadt/programm.php