Konzentration und Gelassenheit schulen will das Kyudo-Bogenschießen. Beim Budo-Club Neustadt kann man es erlernen.

Am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Mai bietet der Budo-Club Neustadt in seiner Halle in der Talstraße 148 einen kompakten Einsteigerkurs im Kyudo-Bogenschießen an.

Diese japanische Kampfkunst unterscheidet sich wesentlich vom herkömmlichen Bogenschießen. Verwendet wird ein asymmetrischer, etwa 2,25 Meter langer japanischer Bogen aus Holz oder Bambus mit der historischen Schießtechnik der Samurai. Harald Kühn, Vorsitzender des Budo-Clubs und Träger des 4. Dan, ist Kursleiter.

Philosophischer Hintergrund

Kühn erklärt: „Diese Schießkunst schult Konzentration und Gelassenheit, schärft die Körperwahrnehmung und wirkt sich positiv auf Haltung, Balance und Koordination aus. Es kommt nicht auf Muskelkraft an, sondern auf die sensible Bewegungskoordination und ist für Frauen und Männer jeden Alters geeignet.“

Bei dieser Kampfkunst geht es darum, die Bewegungen zu verinnerlichen und entsprechend auch ihrem kulturellen und philosophischen Hintergrund durchzuführen. Das Ziel sind dabei nicht die etwa Punkte für die Treffsicherheit zu erlangen, sondern eine Harmonie der Bewegung von Körper und Bogen zu erreichen. Dazu kann man je nach Fortschritt entsprechende Prüfungen ablegen. Der zehnstündige Kurs kostet 70 Euro für Erwachsene, 50 Euro für Jugendliche zwischen 14 und 18. Für Vereinsmitglieder ist der Kurs kostenlos. Die Ausstattung wird vom Club gestellt, dazu sollten die Teilnehmer lockere Trainingskleidung tragen. Warme Socken oder Gymnastikschuhe sind notwendig, da die Trainingshalle nicht mit Schuhen betreten wird. Im Anschluss an den Anfängerkurs bietet der Club ein regelmäßiges Training mittwochs und freitags von 19 bis 21 Uhr an.

Anmeldung

Anmeldungen für den Anfängerkurs an Harald Kühn, kyudo@bcneustadt.de, 06341/689768.

