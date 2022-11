Nach der Kernstadt starten nun auch die Neustadter Weindörfer in die Adventszeit. Zumindest jene, die einen Weihnachtsmarkt geplant haben. Haardt hat dabei ein neues Konzept. Mancherorts ist zweimal Budenzauber angesagt.

Adventszauber

Im vergangenen Jahr, bei der Corona-Variante, ging es in Haardt vor allem um Lebkuchenhäuser. 2022 stehen Weinkisten im Mittelpunkt. Wer mitmachen wollte, konnte diese bestellen, abholen und weihnachtlich gestalten. Ausgestellt werden sie vom 25. bis 27. November, also am ersten Adventswochenende, im Park des ehemaligen Weinguts Mattern, wo das Motto dann Haardter Adventszauber lautet. Den drei schönsten Weinkisten winken Preise.

Offiziell eröffnet wird das Treiben am Freitag um 18 Uhr, bis zum üblichen Schluss um 21 Uhr stehen dabei an allen drei Tagen Schmiedevorführungen im Angebot. Am Samstag ist von 14 bis 18 Uhr Kranzbinden angesagt, um 15.30 Uhr haben die Kita-Kinder ihren Auftritt, wozu auch der Nikolaus kommen will. Gisela Pütter liest um 16.30 Uhr Märchen vor, bevor die MGV-Chorvereinigung mit Melodien zum Advent unterhält.

Am Sonntag um 14.30 Uhr mischt sich das Dornerei-Puppentheater ins Geschehen ein: „Frau Holle“ wird geboten. Um 18 Uhr werden dann die Weinkisten prämiert, was die Haardter Weinhoheiten Clara und Nils übernehmen.

Christkindlmarkt

Rund um das Alte Hambacher Rathaus wird wieder am ersten und zweiten Adventswochenende Christkindlmarkt gefeiert. Dafür engagieren sich viele Aussteller mit einer bunten Palette an möglichen Weihnachtsgeschenken in den drei Rathaus-Etagen. Wildspezialitäten, Honig, Lichterbögen und mehr werden im Herr’schen Hof präsentiert, während Kaffee und Kuchen im Hof der „Futterkrippe“ serviert werden. Kulinarisches gibt es zudem auf dem ganzen Rathausplatz.

Herr’scher Hof: direkt beim Alten Rathaus Hambach und ebenso offen. Foto: ahb

Geöffnet ist der Christkindlmarkt am 26. und 27. November sowie am 3. und 4. Dezember samstags von 15 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr. Auch hier gehören der offizielle Startschuss am Samstag, 26. November, 17 Uhr, mit Prominenz samt Christkind und Nikolaus, weihnachtliche Musik, ein Tanzmärchen und das Stück „Das Elfenwunder“ vom Theater in der Kurve zum Programm.

Am Remigiusbrunnen

Nahe von Remigiuskirche und -brunnen spielt sich der Diedesfelder Weihnachtsmarkt von Freitag bis Sonntag ab. Beteiligt sind viele aus dem Weindorf, neben den weihnachtlichen Geschenkartikeln sowie Essen und Trinken gibt es viel Musik – am Freitag um 19 Uhr mit dem Kirchenchor, am Samstag ab 18.30 Uhr mit dem Musikverein, am Sonntag um 16.30 Uhr mit dem Heinrich-Schütz-Chor. Eröffnet wird das Treiben am Freitag um 18 Uhr von den örtlichen Hoheiten. Freitag/Samstag ist von 17 bis 21 Uhr offen, sonntags von 14 bis 18 Uhr.

Remigiusbrunnen Diedesfeld: Am Wochenende wird’s weihnachtlich. Foto: ah

Weihnachten im Dorf

Am zweiten Adventswochenende 3./4. Dezember feiert Lachen-Speyerdorf „Weihnachten im Dorf“. Wieder wird es an neun Stationen ein breites Angebot geben, aber keine Weihnachtsmarktrallye mit Stempelkarten mehr. Sonntags ab 16 Uhr schaut der Nikolaus in jedem Hof vorbei.

In der Alten Turnhalle lädt die Strick-Stubb jeweils ab 12 Uhr zum ersten Kreativ-Weihnachtsmarkt mit Hobby-Handwerker-Ausstellung ein, wobei auch Essen und Trinken nicht zu kurz kommen. Samstags ab 18 Uhr gibt es Christmas Rock auf dem Kerweplatz, sonntags sorgt DJ Thomas ab 11 Uhr für Stimmung, ab 14 Uhr unterstützt von „Clown Henry“. Viele Angebote gibt es zudem im Segen-Regen-Hof, im „Hof 75“ der TuS, beim „Sternenzauber“ im Hof Kuhn oder beim Weihnachtsmarkt der Familie Feier. Die Evangelische Gemeinschaft lädt sonntags in den Hof Theobald ein, Familie Kessel öffnet wie in den Vorjahren ihren weihnachtlich dekorierten Hof mit vielen Teddybären.

Am Sonntag offen von 12 bis 18 Uhr ist die protestantische Kirche, um sich in Ruhe auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

In und an Festhalle

Auch Geinsheim lädt zum Weihnachtsmarkt ein, und zwar am 3. und 4. Dezember, 16 bis 21 Uhr, sonntags bereits ab 15 Uhr. Gefeiert wird an der Festhalle, wo sonntags um 17 Uhr der Nikolaus kommt. Kurz zuvor gibt der Kinderchor des MGV ein kleines Konzert. Organisiert von „Goise blüht auf“, kann an beiden Tagen in der Festhalle gebastelt werden.

Markt der Nächstenliebe

Am zweiten Advent startet Mußbach seinen „Weihnachtsmarkt der Nächstenliebe“, der am dritten Adventswochenende fortgesetzt wird. Der Budenzauber im Herrenhof dient wie immer einem guten Zweck. Neben weihnachtlichen Angeboten, kulinarischen Genüssen und Musik kann zum ersten Mal eine Modelleisenbahn bestaunt werden. Im Maßstab H0 wurde dabei die Strecke von Mußbach nach Deidesheim nachgebildet.

Geöffnet ist im Herrenhof jeweils von 16 bis 20 Uhr, am 3. Dezember kommt nach dem Weihnachtsspiel der Grundschule (17 Uhr) der Nikolaus, am selben Tag spielt um 17.30 Uhr die Puzzleband der Lebenshilfe.

Veranstaltet wird der Budenzauber vom Förderverein Mußbach, unterstützt von Vereinen, Institutionen und Bürgern. Alles geschieht ehrenamtlich, der Erlös kommt einem wohltätigen Zweck zugute.

Internet

Alle Infos rund um die Neustadter Weihnachtsmärkte unter www.neustadt.eu, Suchbegriff Weihnachtsmärkte