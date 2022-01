Lesungen mit bekannten auswärtigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern – das ist eine Kulturveranstaltungsform, die seit Corona in Neustadt kaum mehr anzutreffen war. Doch das soll sich nun ändern, denn für 20. Februar hat der regionale Ableger der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) im Diözesanverband Speyer gemeinsam mit dem Literarischen Forum Neustadt und der Buchhandlung Quodlibet Anne Weber an die Weinstraße eingeladen. Die 1964 in Offenbach geborene Autorin und Übersetzerin lebt seit 1983 in Paris und wurde 2020 für ihr Buch „Annette, ein Heldinnenepos“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Aus dieser literarischen Biografie der französischen Widerstandskämpferin Anne(tte) Beaumanoir, die sich in der Résistance engagierte, jüdische Kinder rettete, sich aber auch nach dem Weltkrieg weiter gegen jede Form von Ungerechtigkeit auflehnte, wird sie an diesem Tag um 17 Uhr im Kloster Neustadt auch lesen. Für ihr Werk, das viele große Fragen aufwirft – Was treibt jemanden in den Widerstand? Was opfert er dafür? Wie weit darf er gehen? Was kann er erreichen? – wählte Weber dabei die auf den ersten Blick etwas aus der Zeit gefallene Form eines Versepos, was bei der Kritik jedoch fast durchweg auf Begeisterung stieß. Es sei „atemberaubend, wie frisch hier die alte Form des Epos klingt“, begründete auch die Buchpreis-Jury ihre Entscheidung. Der Eintritt kostet 10 Euro. Reservierung ist unter kfd@bistum-speyer.de möglich.