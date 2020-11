Auch in diesem Jahr organisiert der Freundeskreis der Grundschule Meckenheim wieder eine Buchausstellung. Sie findet unter Coronabedingungen am Donnerstag und Freitag, 19. und 20. November, in der Turnhalle der Schule statt. Angeboten wird eine große Auswahl an Büchern aus verschiedenen Themenbereichen und für verschiedene Lesestufen. Vormittags haben die Kinder während des Unterrichts Zeit, die Ausstellung anzusehen, in den Büchern zu schmökern und einen Wunschzettel ausfüllen. Für jede Buchbestellung während dieser Aktion erhält die Grundschule Büchergutscheine, mit denen die Schulbibliothek erweitert und aktualisiert wird. Bestellt werden können alle Bücher, Hörbücher und CDs. Die Bestellzettel müssen bis spätestens 27. November bei den Klassenleitern abgegeben werden. Die Abholung ist ab dem 8. Dezember in der Buchhandlung „Satzwerk“ möglich. Zudem erhalten die Schulklassen die Vorlese-Adventskalender. Diese werden jährlich von der Gemeindebücherei überreicht.