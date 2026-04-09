Eigentlich ist Thomas Johann Keller unter dem Namen Tom Keller als Musiker tätig, doch nun hat der gebürtige Speyerer, der in Bissersheim lebt, ein Buch geschrieben.

Keller bezeichnet „Schatten der Erde – Das Erinnern an das Licht“ – so der Titel des Buches – als einen „spirituellen Roman“. Herausgegeben hat er das Buch bei book on demand.

Spiritualität hat für den 57-Jährigen einen hohen Stellenwert. Er sei „seit 30 Jahren auf einer spirituellen Reise“, erzählt der 57-Jährige. Er wisse, dass es Gott gibt, er habe das schon immer gewusst, das sei einer seiner „Startvorteile“. Wobei Gott für Keller nicht unbedingt der Gott der Christen ist, sondern ein spirituelles Wesen, das nicht mit einer bestimmten Glaubensrichtung verbunden sei. Es gebe „Glaubenssätze“, die er in sich trage, sagt Keller. Dazu gehöre etwa, „dass wir alle Gottes Kinder sind“ oder „was ich fühle und möchte, wird Realität“.

Eine Welt, in der es keine Liebe gibt

Keller erzählt, dass er sich viel mit spiritueller Literatur beschäftigt und auch viel die Bibel gelesen habe. An einen Teil der Bibel, nämlich an die Berufung der Jünger durch Jesu, die in den Evangelien von Markus, Matthäus und Lukas geschildert wird, ist „Schatten der Erde“ angelehnt. Wie in der Bibel werden zwölf Protagonisten zusammengeführt, dies in einer Welt, in der es keine Liebe gibt. Am Ende entsteht aus der Liebe der zwölf Protagonisten eine neue Welt.

Das beschreibt Keller in 52 Kapitel auf 185 Seiten ziemlich langweilig. Nach den ersten Kapiteln wiederholt sich alles irgendwie und wird öde. Dazu trägt auch die Sprache bei, die unecht und altbacken wirkt.

Kreta hat viel verändert

Ihm sei schon als kleines Kind vollkommen klar gewesen, „dass ich Musiker werde“, erzählt Keller. Trotzdem hat er erst einmal eine Ausbildung als Lithograph absolviert, dann kam der Zivildienst, der 24 Monate dauerte. Danach begann Keller Sozialpädagogik zu studieren. Als seine Mutter an Krebs erkrankte, habe sie einige Zeit vor ihrem Tod zu ihm gesagt, dass er doch wisse, was er machen möchte, das solle er machen.

Seit 1997 ist Keller Singer und Songwriter, der viele der Lieder, die er singt und spielt, selbst schreibt. Er habe außerdem kleine Essays und Geschichten geschrieben, aber nie etwas veröffentlicht. Keller erzählt, dass er vor zwei Jahren ein Retreat von Joe Dispenza besucht habe. „Danach haben sich Dinge in meinem Leben verändert“, sagt Keller. Bei einem Aufenthalt auf der griechischen Insel Kreta habe er jeden Tag von morgens bis abends an dem Buch geschrieben. Alles, was er bisher gefühlt, gedacht, geschrieben habe, habe er in das Buch gepackt, sagt Keller. #

Das Thema Vergebung

Joe Dispenza ist ein umstrittener amerikanischer Autor, Referent und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung. Grundsatz seiner Theorie ist, dass Menschen durch das Zusammenwirken von Gehirn, Körper, Emotionen und Bewusstsein eine Veränderung erreichen können.

Auch um Vergebung geht es in „Schatten der Erde“. Vergebung ist für Keller ein wichtiges Thema. Er zitiert „vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ aus dem Gebet „Vater unser“. „Egal, wie schlimm die Dinge sind, die man sich oder Anderen zu vergeben hat, Vergebung ist möglich“, sagt Keller. „Vergebung ist die höchste Form der Liebe“, sagt der verheiratete Vater eines sechsjährigen Sohnes.

Buch als Herzensangelegenheit

Zu jedem der zwölf Protagonisten gibt es in dem Buch ein Mantra. Keller hat zu diesen Mantras Musik geschrieben und dreht zu jedem Mantra ein Video. Vier Mantras wurden bisher veröffentlicht. Außerdem nimmt Keller das Buch als Hörbuch auf. Ihm sei klar, dass „Schatten der Erde“ ein „Nischenprodukt“ ist, doch für ihn sei das Buch eine „Herzensangelegenheit“.

Geplant sind Lesungen mit Musik. Bisher stehen folgende Termine fest: 23. April, Stöckbauers Weincastell, Dittelsheim-Heßloch. 7. Mai, Villa Ludwigshöhe, Edenkoben. 12. Juni. Capitol Mannheim.

Lesezeichen

Thomas Johann Keller, Schatten der Erde – Das Erinnern an das Licht, Books on Demand GmbH, Hamburg, 185 Seiten ISBN 978-3-6951-0103-0, Preis: 16,95 Euro

