Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das gab es schon lange nicht mehr: In sechs der neun regionalen Buchhandlungen war im Februar ein Titel der Überflieger: der neue Roman „Mein Leben in deinem“ von Jojo Moyes.

Der Roman „Zwischen Welten“ von Juli Zeh und Simon Urban kam in fünf Läden gut an. Den dritten Erfolgsplatz eroberte sich „Die Liebe an miesen Tagen“ von Ewald Arenz.