Am Samstag und Sonntag ist die große Schulsporthalle im Schulzentrum Böbig in der Hand von Badmintonspielern. Der Badmintonverband Rheinhessen-Pfalz (BVRP) richtet dort mit der BSG Neustadt die Verbandsmeisterschaften aus.

78 Teilnehmer werden erwartet. Die BSG erhofft sich, ihre Vereinskasse aufzufüllen. Wer es in den vier Kategorien männlich, weiblich, Mixed oder Doppel ins Halbfinale schafft, ist für die südwestdeutschen Meisterschaften qualifiziert. Für die Ausrichter um BSG-Pressesprecherin Britta Prenzel geht es aber zunächst um das umfangreiche Kuchenbuffet sowie das Angebot an herzhaften Speisen und an Getränken. „Wir verbuchen die Einnahmen dann für den Verein“, sagt sie. Die Anzahl der BSG-Helfer im Hintergrund ist größer als die der Turnierspieler.

Prenzel: „Man braucht für diese Meisterschaften schon ein höheres Niveau, um hier mithalten zu können. Aber es war auch schwierig, Helfer für die Verpflegung zu finden.“ Daher bleibt das Speisenangebot auch reduziert. Neben belegten Brötchen gibt es noch heiße Wurst. Prenzel betont, mehr sei nicht möglich. Alles andere sei zu aufwendig.

Weniger BSG-Spieler

Die BSG knabbert an einem Rückgang der Aktivenzahlen. Nicht nur die zwei Corona-Jahre haben die Spielerzahl reduziert, sondern auch die allgemein schlechten Bedingungen in der Energiekrise. Prenzel: „Bei uns in der Halle kann man noch warm duschen. Aber von Auswärtsspielen haben unsere Aktiven schon berichtet, dass die Halle dort kälter war, die Duschen waren aus.“

Sieben Spieler der BSG sind für die Verbandsmeisterschaften gemeldet. Der genaue Ablauf der Turniere wird erst an den beiden Spieltagen feststehen. Erst wenn klar sei, wer wirklich vor Ort sei, könnten die Auslosung und die Gruppeneinteilung beginnen, informiert Prenzel. Gespielt wird dabei nach dem doppelten K.-o.-System. So bedeutet eine Niederlage noch nicht das Aus. Je nach Gruppengröße gibt es noch die Chance auf ein Weiterkommen in die nächste Runde. Daher ist Pünktlichkeit wichtig. In der Ausschreibung heißt es: „Auslosung ist eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Nur anwesende Spieler werden mit ausgelost.“

Zeitplan

Badminton-Verbandsmeisterschaften in der Sporthalle Böbig: Samstag, 10 Uhr: Herreneinzel; Dameneinzel;