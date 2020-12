Zur Diagnostik von Brustkrebs kommt im Marienhaus Klinikum Hetzelstift seit wenigen Tagen ein modernes Mammografie-Gerät zum Einsatz, das mit einem sogenannten Brusttomosynthese-System ausgestattet ist. Die Tomosynthese ist ein modernes Verfahren zur Erkennung von kleinsten Veränderungen im Brustdrüsengewebe.

Bei der Untersuchung, die mit einer geringen Strahlendosis auskommt, werden in wenigen Sekunden zahlreiche Schichtaufnahmen der Brust angefertigt, die eine dreidimensionale Darstellung ermöglichen. Vor allem dichtes Drüsengewebe lasse sich so deutlich besser beurteilen, und eventuelle Tumore könnten schon in einem sehr frühen Stadium erkannt werden, teilt das Krankenhaus mit. Auch sinke die Zahl der falsch positiven Befunde, was vielen Frauen psychisch sehr belastende Nachuntersuchungen erspare.

Mit dem neuen Gerät könnten außerdem äußerst präzise Gewebeentnahmen bei auffälligen Gewebeveränderungen erfolgen. „Das Gerät ist das modernste, das es derzeit auf dem Markt gibt“, sagt Petra Deuschle, Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe und Leiterin des Brustzentrums am Neustadter Krankenhaus.