In Neustadt laufen wieder die sogenannten Lauf-, Spring- und Trinkwasserbrunnen. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Auch über „Wasser in die Stadt“ können sich die Menschen wieder erfreuen. „In der Kernstadt konnten rechtzeitig zu Ostern beziehungsweise zum verkaufsoffenen Sonntag alle Brunnen wieder in Betrieb genommen werden“, berichtet Markus Schuler, zuständiger Fachbereichsleiter bei den Stadtwerken. Lediglich am Brunnen auf der Hetzelanlage sind noch Reparaturen im Gange. Gleiches gilt für die Weindörfer. Auch dort läuft demnach bis auf wenige, ebenfalls reparaturbedingte Ausnahmen, wieder das Wasser.