Wer am Donnerstag am Elwetritschebrunnen in der Neustadter Innenstadt vorbeikommt, sieht und hört es sofort: Das Wasser sprudelt wieder. Gleiches gilt für den Brunnen am Saalbau und den Mühlsteinbrunnen, am Donnerstag soll der Königsbrunnen auf dem Marktplatz folgen. Danach soll es laut Stadtverwaltung mit den Weindörfern in den Ortsteilen weitergehen. Voraussetzung ist natürlich, dass sie auch betriebsbereit sind. Bei all jenen, die noch frisch beschichtet oder repariert werden müssen, dauert es daher etwas länger, bis es „Wasser marsch“ heißen kann. Dazu gehören unter den größeren Brunnen jener in der Hetzelanlage sowie der Paradiesbrunnen am Kartoffelmarkt. Bis Mitte Juni sollen aber fast alle Brunnen wieder laufen.