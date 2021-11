Der Speyerer Manuel Zerwas war im Juli der Sieger beim Neustadter Gustav-Adolf-Bähr-Förderpreis für Junge Literatur. Sein in der Tradition der Konkreten Poesie stehendes Siegergedicht „Überwindung“ ist nun in einem druckfrischen Sammelband des Haßlocher Brot&Kunst-Verlags zu finden – gemeinsam mit den neun weiteren Beiträgen, die es bei dem mit insgesamt 5300 Euro dotierten Wettbewerb unter mehr als 40 Einsendungen in die Endrunde, sprich: auf die Longlist, schafften, plus dem Siegertext der U16-Kategorie aus der Feder der Neustadter Schülerin Hanna Fuhrbach.

Der Band entspricht also inhaltlich genau dem Vortrag der Longlist, der am 1. Juli in der Remise des Mußbacher Herrenhofs zu erleben war. Neben den bereits Genannten sind Bella, Bender, Ida Fitz, Patrizia Hinz, Manon Hopf, Jakob Leiner, Dennis Mizioch, Teresa Tartler, Minu D. Tizabi und Maurice Wittig vertreten. Die Anthologie hat 96 Seiten und kostet 10 Euro. Sie ist direkt über den Verlag zu beziehen unter www.brotundkunst.com.