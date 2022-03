Brot für die Ukraine.

150 Brote aus Pfälzer Produktion sind in der Nacht auf Freitag an die polnisch-ukrainische Grenze gegangen.

Bäcker Franz-Josef Heil aus Niederkirchen hat sie gebacken und damit einen der Hilfstransporte unterstützt, die das Gönnheimer Unternehmen Theisen-Fleischgroßhandels-GmbH organisiert. Es sind Bauernbrote, je ein Kilo schwer, die auch in der Heil’schen Bäckerei zu bekommen sind. Normalerweise backe er täglich rund 50 Stück davon, sagte Heil. Dieses Mal hat er im Anschluss an die tägliche Produktion den Ofen noch einmal komplett gefüllt. Die Gönnheimer Firma fährt mit drei 40-Tonnern an die Grenze.