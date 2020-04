Wo haben sich die Geinsheimer früher am liebsten zum Essen getroffen? Was kam auf den Teller? Mit der Gastronomie in Geinsheim im Lauf der Jahrhunderte beschäftigt sich Norbert Kästel in seiner neuen Broschüre mit dem Titel „Gasthäuser und Wirtschaften in Geinsheim in der Pfalz“.

Der Rückblick des Geinsheimers auf die örtliche Gastronomie beginnt im 18. Jahrhundert. Damals, wie auch im 19. und 20. Jahrhundert, gab es in dem Weindorf weitaus mehr Lokale als heute. Von seinen früheren Recherchen in verschiedenen Archiven besitze er noch umfangreiches Material, berichtet der 86-Jährige. Aus diesen Kopien von historischen Dokumenten, die er teils in Papierform, teils digital hat, sei nun eine 56 Seiten dicke Broschüre, die zahlreiche Fotos enthält, entstanden.

Wie Kästel berichtet, waren im 18. Jahrhundert vier sogenannte Schildwirtschaften und vier Strauß- und Nebenwirtschaften in Geinsheim ansässig. Die Schildwirtschaften brauchten eine Genehmigung des Landesherrn. Dadurch war es ihnen erlaubt, mit einem Schild auf ihr Gasthaus aufmerksam zu machen. Durchreisende mussten in diesen Schildwirtschaften übernachten und essen, so Kästel. Dazu gehörten unter anderem die Lokale Zum Hirsch, Zur Krone, Zum Löwen und Zum Schwanen. Kästel berichtet in der Broschüre über die Inhaber der Gaststätten und über besondere Ereignisse, die mit den Lokalen in Verbindung stehen.

Erster Tanzsaal im Jahr 1820

In einem weiteren Kapitel informiert der Geinsheimer über die fünf Gaststätten, die es im Lauf des 19. Jahrhunderts in Geinsheim gab. Eines dieser Lokale, das Gasthaus Zum Grünen Baum, hatte schon im 18. Jahrhundert als Strauß- und Nebenwirtschaft Gäste vor allem mit Wein und Brot verköstigen dürfen. Im 19. Jahrhundert war das Angebot der Gaststätten dann umfangreicher. Unter anderem erfährt der Leser, dass 1820 in der Gaststätte Zur goldenen Sonne wahrscheinlich der erste Tanzsaal in Geinsheim war. Die Gaststätten des 19. Jahrhunderts gibt es alle nicht mehr, doch die Gebäude sind alle weitgehend erhalten und werden heute als Wohnhäuser genutzt.

Im 20. Jahrhundert gingen die Geinsheimer anscheinend gerne aus, denn es existierten nach Angaben von Kästel acht Gaststätten im Ort. In einigen wurden über Jahrzehnte hinweg Gäste bewirtet, in anderen nur einige Jahre.

Erst Militärlazarett, dann Kino

Eine recht wechselvolle Geschichte hatte das Gasthaus Zum Schwanen, das 1903 eröffnet worden war. Zu ihm gehörte ein großer Saal, in dem viele Veranstaltungen waren. Im Ersten Weltkrieg wurde dieser Saal als Militärlazarett genutzt, im Zweiten Weltkrieg waren dort Kriegsgefangene untergebracht, die als Zwangsarbeiter in landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt waren. In den 1950er- und 1960er-Jahren wurde aus dem Saal ein Kino. Erst 2006 wurde die Gaststätte endgültig geschlossen.

Auch die Gaststätte Zum Deutschen Haus existierte recht lang. 1877 wurde sie eröffnet, und auch hier gab es einen Saal, in dem unter anderem Tanzveranstaltungen und Theateraufführungen stattfanden. Aus dem Deutschen Haus wurde später der Gäuhof, der lange leer stand und in den Jahren 2018 und 2019 abgerissen wurde.

Weinstuben gibt es nicht mehr

Zum Bayerischen Hof, Zum Engel, Zum Lamm und Zum Bahnhof waren die Namen der weiteren Gaststätten im 20. Jahrhundert. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die Weinstube Kästel und das Café Bolz eröffnet, beide gibt es nicht mehr.

Derzeit existieren in Geinsheim noch zwei Lokale, der Kästel-Hof und das L’Isola die Nuraghi. Die Broschüre ist bei Norbert Kästel erhältlich.