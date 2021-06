Auch der Kulturverein Ältestes Haus in Haßloch meldet sich zurück an Bord: Als erste Veranstaltung des Jahres steht am Samstag, 26. Juni, um 20 Uhr im Hof des Ältesten Hauses in der Gillergasse eine Lesung mit Britta und Christian „Chako“ Habekost an. Die beiden lesen aus dem vierten Band ihrer Elwenfels-Reihe um den Hamburger Privatdetektiv Carlos Herb und das fiktive pfälzische Dorf Elwenfels, dessen mysteriöse Vergangenheit diesmal für allerlei turbulente Verwicklungen sorgt.

Die Lesung findet unter den derzeitigen Corona-Regelungen statt. Die Plätze sind nummeriert, die Kontaktdaten werden unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen erhoben. Karten (18 Euro) im „Chaoskeller“, Am Jahnplatz 6, in Haßloch. Als weitere Aktivität steht danach an gleicher Stelle bereits am 2. Juli die Premiere einer 20er-Jahre-Revue des „Theaters im Hof“ auf dem Plan, die bis 17. Juli insgesamt fünfmal aufgeführt werden soll. Auch hier hat der Vorverkauf bereits begonnen