In der Pfalz fühlt sich jeder wohl. Und sie bietet auch viel Raum für Dinge, die andernorts nicht mehr erwünscht sind.

Über den Geschmack der Briten kann man streiten, doch unbestritten ist, dass einige Stilikonen auf britische Konten gehen. So auch die legendäre rote Telefonzelle, die ursprünglich 1924 für einen Design-Wettbewerb von dem Architekten Sir Giles Gilbert Scott für die britische Postbehörde entworfen worden war. Doch wie auch in Deutschland nimmt die Anzahl der öffentlichen Telefonzellen auf den Britischen Inseln ab. Sie sank in den vergangenen Jahren um 70.000 auf rund 20.000 rote Phone Boxes.

Neue Heimat im Garten

Nun will man sie schützen, sogar per Denkmalschutz. Aber das ist bei der aktuellen Anzahl immer noch ein großes Unterfangen. Nächster Lösungsansatz der zuständigen Regulierungsbehörde, um mindestens 5000 Stück vor dem Verschrotten zu retten: Wird eine Telefonzelle 52-mal im Jahr benutzt, dann darf sie bleiben. Da rund 96 Prozent der Engländer ein Smartphone haben und dieses auch fleißig verwenden, wird auch jener Kunstkniff nicht jede Zelle vor dem Absterben retten können.

Im Wachsfigurenkabinett?

Diese Entwicklung hat einen findigen Neustadter, genau gesagt einen Königsbacher, auf den Plan gerufen. Er wollte dem Verschwinden der roten Exemplare nicht tatenlos zusehen. Kurzerhand installierte er zwei Telefonzellen des Vereinten Königreichs auf Pfälzer Boden – in seinem Garten. Um eine möglichst authentische Wirkung zu erzielen, platzierte der Königsbacher außerdem eine weibliche Schaufensterpuppe – ausgestattet mit Perücke, Sonnenbrille und Trenchcoat à la Agententhriller – in die Telefonzelle. Nicht auszuschließen ist, dass all dem ein London-Besuch des Königsbachers einschließlich eines Abstechers ins Wachsfigurenkabinett vorausgegangen war ...