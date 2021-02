Nach einer nachgewiesenen Infektion mit der britischen Coronavirus-Mutation im Seniorenzentrum Paul-Gerhardt-Haus Neustadt ergab ein zweiter PCR-Test im betroffenen Wohnbereich keinen weiteren Fall bei Bewohnern oder Mitarbeitern. Das teilt der Träger, die Diakonissen Speyer, mit. Am Dienstag war eine mit der Mutation infizierte Bewohnerin gestorben. Das Haus bleibt für Besucher geschlossen. Impfungen konnten am Mittwoch wie geplant verabreicht werden.

Derweil meldete die Kreisverwaltung Bad Dürkheim vier neue Corona-Fälle in Neustadt. Fünf Neuinfektionen waren es im Landkreis, darunter zwei weitere Infektionen mit der britischen Virusvariante. Die Anzahl der Mutationsfälle stieg auf sieben, in Neustadt blieb es bei drei. Eine über 60-jährige Person aus dem Kreis starb im Zusammenhang mit Covid-19. Einen weiteren Todesfall gab es jeweils auch im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau. Seit Dienstag kamen zwölf Neuinfektionen hinzu, betroffen ist auch Landrat Dietmar Seefeldt. Er hat laut Kreisverwaltung in Landau nur leichte Symptome.