Besonderes Pech hatte bereits am Freitagnachmittag eine 60 Jahre alte Autofahrerin aus Ruppertsberg. Der Polizei zufolge war sie mit ihrem Wagen auf der Landesstraße in Richtung Deidesheim unterwegs, als ihr in Höhe von Königsbach ihre Brille von der Nase rutschte. Dadurch kam sie von der Straße ab und fuhr durch mehrere Wingertszeilen am Fahrbahnrand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.