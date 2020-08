Bislang war sie selbstständige Eventmanagerin, ab Montag steigt sie bei der Stadtverwaltung Neustadt ein: Brigitte Rottberg aus Kaiserslautern soll das neue Team Stadtmarketing verstärken, und zwar 32 Stunden die Woche und auf ein Jahr befristet.

Rottberg war seit Jahren landesweit bei Großveranstaltungen im Einsatz, ein Schwerpunkt waren zuletzt Sicherheitskonzepte. In Neustadt ist sie keine Unbekannte: Sie war als externe Moderatorin der Tunnel-Podiumsdiskussion dabei, hat Sicherheitspläne fürs Deutsche Weinlesefest entwickelt. Corona-bedingt habe sie kurzzeitig eine Anstellung gesucht, da viele Veranstaltungen ausfielen, erklärte Oberbürgermeister Marc Weigel auf Anfrage. Das ist zwar auch in Neustadt so, doch wünscht sich der OB, dass Rottberg Konzepte für künftige Veranstaltungen entwirft und ihre Erfahrung in Sachen Eventmanagement in der neuen Abteilung einbringt.

Eilentscheidung durch Stadtvorstand

Dass Rottberg ab 16. August beschäftigt wird, hatte der Stadtvorstand Anfang August per Eilentscheidung beschlossen. Auch andere Kommunen hätten Interesse an der renommierten Eventmanagerin gehabt, so die Begründung Weigels. Er sei sich sicher gewesen, dass auch der zuständige Hauptausschuss, der nächste Woche tagt, zugestimmt hätte, zumal es nicht um eine Festanstellung gegangen sei. Der Ein-Jahres-Vertrag mit Rottberg spare Zeit und Geld, da die Leistungen ansonsten teurer extern eingekauft worden wären.