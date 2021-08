Das Briefwahlbüro der Stadt Neustadt öffnet bereits am Donnerstag, 26. August. Ursprünglich war die Öffnung für Montag, 30. August, vorgesehen. Da laut Anke Priester, Abteilungsleiterin Hauptamt, aber entgegen der bisherigen Informationen bereits am Mittwoch von der Post in Neustadt Wahlbenachrichtigungen zugestellt worden sind, wird die Öffnung der Briefwahlausgabe vorgezogen. Zu finden ist diese im Rathaus. Sie ist wie folgt geöffnet: montags, dienstags und mittwochs von 8.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr. Im Briefwahlbüro gelten die aktuellen Hygieneregeln: Abstand halten, Hände desinfizieren und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Rund 40.000 Neustadter sind bei der Bundestagswahl am 26. September wahlberechtigt.