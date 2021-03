Das städtische Wahlamt bittet darum, dass die Wähler ihre ausgefüllten Briefwahlunterlagen schnellstmöglich zurücksenden. Alternativ könnten sie auch in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden, er befindet sich hinter dem „Löwen“. So könnten die Mitarbeiter der Verwaltung die Rückläufer bereits nach Stimmbezirken vorsortieren. Wie Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, sind bereits rund 9500 Wahlbriefe abgegeben worden. Einen Rekord verzeichnet die Verwaltung bei den versandten Briefwahlunterlagen: Stand Freitag wurden bereits 17.270 Wahlzettel verschickt – es fehlten also noch rund 8000. Bei der Kommunal- und Europawahl 2019 waren es 12.741.