Einen Erfolg meldet der Briefmarkensammelverein (BSV) Neustadt. Nach einem Artikel in der RHEINPFALZ sind tatsächlich Meldungen eingegangen, dass ein kurioser Fehldruck einer Briefmarke aufgetaucht sei. „Wir haben bereits zwei Rückmeldungen erhalten, dass Exemplare der Marke hier ,gesichtet’ wurden, beziehungsweise sogar an Neustadter Postschaltern verkauft wurden“, teilt Klaus Weller, Vorsitzender des BSV Neustadt mit.

Beide Male hätten sogenannte Postcrosserinnen die Marke erhalten. Dabei handele es sich um Briefmarkensammler, die Postkarten in alle Welt schreiben und aus aller Welt erhalten, um so an seltene Marken zu kommen. Postcrosser hätten immer einen hohen Bedarf an Ergänzungswerten, so Weller.

Verkettung von Fehlern

Die kuriose Marke ist durch eine Verkettung von Fehlern entstanden. Zunächst hatte eine Druckerei den QR-Code auf der Ergänzungsmarke verkehrt herum gedruckt. Diese Marken kamen nicht in Umlauf. Die Post ließ neue Marken drucken, bei denen sich ein Fehler einschlich: Statt des Werts von zehn Cent ist der Wert in einer Hunderterschreibweise als „010“ ausgeführt. Von diesen Marken gelangten einige als sogenannte Rollenware in Umlauf – Marken, die von der Rolle verkauft werden, um zu wenig aufgeklebtes Porto auszugleichen.

Meldungen an die Briefmarkensammler

Der BSV Neustadt freut sich weiter über Meldungen über diese Marke. Wer sich zudem über das Briefmarkensammeln informieren möchte: Briefmarkensammlerverein Neustadt, www.bsv-nw.de. Treffen sind jeweils am zweiten Dienstag im Monat ab 18 Uhr im Caritaszentrum in Neustadt, Schwesternstraße 16. Weitere regelmäßige Treffen gibt es in Lachen-Speyerdorf und Haßloch.