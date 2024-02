Anlässlich des internationalen Frauentags, der jedes Jahr am 8. März stattfindet, hat der Briefmarkensammlerverein Neustadt eine kleine Ausstellung zum Thema „Frauen verändern die Welt“ zusammengestellt. Damit hat der Verein eine Anregung der Neustadter SPD-Frauen aufgegriffen, die einige der vielen Frauen, die mit ihrem Gesicht auf Briefmarken abgebildet sind, zum Weltfrauentag in den Fokus setzen wollten. Klaus Weller, Vorsitzender des Briefmarkensammlervereins Neustadt, und sein Stellvertreter Klaus Fischer haben 24 Briefmarken ausgewählt, die bekannte Frauen aus Politik, Gesellschaft und Kunst zeigen. Die Besucher werden bekannten Namen begegnen wie Rosa Luxemburg oder Bertha von Suttner. Aber auch weniger bekannte Frauen wie die Sozialdemokratin Louise Schroeder, die 1946 Bürgermeisterin von Berlin und dann Bundestagsabgeordnete wurde, sind dabei. Die Ausstellung wird vom 7. bis zum 14. März in der Stadtbücherei im Klemmhof gezeigt. Die Eröffnung, findet am Mittwoch, 6. März, um 17 Uhr statt. Der Briefmarkensammlerverein wird eine Einführung in die Zusammensetzung der Ausstellung und zu ausgewählten Frauenporträts geben.