Die Feuerwehr hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein brennendes Auto an der B39 bei Geinsheim gelöscht. Wie Pressesprecher Bernd Kaiser berichtet, stand das Fahrzeug an der Einmündung zur L530 in Richtung Haßloch, als sie eintrafen. Nach Angaben des Autofahrers war der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. „Wir vermuten einen technischen Defekt“, sagt Kaiser. Lastwagenfahrer hätten zwar versucht, den Brand mit Feuerlöschern in den Griff zu bekommen, was jedoch misslang. Die Feuerwehr, ausgerückt mit knapp 30 Mann, konnte den Brand löschen und verhindern, dass das Feuer auf nahe Brachflächen übergriff. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Über die Höhe des Schadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.