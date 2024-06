Am späten Mittwochnachmittag hat auf dem Parkplatz der Volkshochschule in der Von-Hartmann-Straße ein Mülleimer gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten Mitarbeiter einer Reinigungsfirma den Brand entdeckt und die Wehr gerufen. Noch bevor die Einsatzkräfte am Brandort ankamen, hatten die Mitarbeiter der Firma erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher unternommen und damit den Abfallbrand in dem Metallbehälter eingedämmt. So mussten die Feuerwehrleute nur noch mit einer Kübelspritze nachlöschen. Nach einer halben Stunde war alles erledigt.