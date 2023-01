Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr in der Roßlaufstraße ein großer Brand verhindert werden, teilt die Feuerwehr mit. Der Passant habe brennende Papiertonnen bemerkt, die vor dem dortigen Sozialkaufhaus zur Abholung am folgenden Tag bereitstanden, und sofort den Notruf gewählt. Sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Papiertonnen schnell löschen und ein Ausbreiten des Feuers verhindern. „Aller Wahrscheinlichkeit wurde der Brand vorsätzlich herbeigeführt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen“, ergänzt die Feuerwehr.