Die Zufahrt zu der Esthaler Annexe Breitenstein ist schon seit längerer Zeit in einem schlechten Zustand und seit Langem wird darüber gesprochen, dass die Zufahrt erneuert werden soll. Im August sollen die Arbeiten beginnen, teilte Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) dem Gemeinderat mit. Ebenfalls im August, und zwar am 8. August, sollen die Arbeiten zum Ausbau des Gehwegs in der Brunnenstraße starten.