Die Arbeiten zum Breitbandausbau in Forst beginnen in Kürze zwischen Niederkirchen und Forst. Darüber informierte der Forster Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU) den Gemeinderat. Er werbe dafür, dass alle Haushalte, die einen kostenlosen Hausanschluss bekommen, diesen auch legen lassen. Klein betonte, dass damit keineswegs automatisch ein Vertrag zur Nutzung des Anschlusses verbunden sei. Solche Verträge abzuschließen, sei freilich das Ziel des Internet-Anbieters Inexio. Doch der Hausanschluss verpflichte zu nichts. Er werte aber die Immobilie auf. Wer allerdings den Breitband-Anschluss nutzen wolle, habe derzeit nur die Möglichkeit, einen Vertrag mit Inexio abzuschließen. Dass es nicht mehrere Anbieter gebe, sei ein großes Ärgernis, sagte Klein. Es liege an dem „sturen Verhalten der großen Internet-Anbieter“. So weigere sich die Telekom, über Leitungen von Inexio zu gehen.