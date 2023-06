Seit Dezember 2020 steht der Lindenberger Achim Lattrell wegen eines Hausanschlusses an das Glasfasernetz in Kontakt mit der Firma Inexio beziehungsweise Deutsche Glasfaser. Jetzt endlich hat er einen Vertrag. Doch ist der wirklich gültig?

Verzögerungen, schlechte Bauausführungen, nicht eingehaltene Fristen: Die Liste der Gründe, die zu einer Unzahl von Klagen über den geförderten Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim geführt haben, ist lang. Im Falle des Lindenbergers Achim Lattrell sieht es zumindest so aus, als habe „seine“ Geschichte mit Deutsche Glasfaser/Inexio ein gutes Ende gefunden.

Um was ging es? Lattrell nahm im Dezember 2020 erstmals Kontakt mit der Firma Inexio auf. „Es gab ein Schreiben von Inexio an einen Teil der Bewohner Lindenbergs. Dort stand, dass ich einen kostenlosen Hausanschluss mit Open Access, also der freien Wahl meines Anschlussanbieters, bekommen würde“, erzählt Lattrell. Er habe einen Antrag gestellt, der jedoch abgelehnt worden sei. Der Grund: Es handle sich bei seinem Haus in der Dörrentalstraße um eine sogenannte B-Adresse, die mit mehr als 30 Mbit/s versorgt sei. Somit gehöre er nicht zu dem Förderprojekt. Grund dafür sei das Kabelfernsehkabel in der Straße, über das die Versorgung mit Internet möglich ist. „Die Häuser weiter unten, die parallel zum Bahndamm stehen, besitzen diesen Kabelfernsehanschluss auch. Allerdings bekamen sie den geförderten Hausanschluss“, sagt der Lindenberger.

„Es hieß, es sei ein Fehler.“

Um den kostenlosen Hausanschluss zu erhalten, musste Achim Lattrell bei Inexio einen Tarifvertrag für einen Zeitraum von zwei Jahren abschließen. Nach Ablauf des Tarifs sei es ihm möglich, den Open Access zu erhalten. Die Auftragsbestätigungen für Tarif- und Hausanschlussvertrag erhielt Lattrell zwar, Letzterer sollte nun aber nicht kostenlos sein, sondern 2400 Euro kosten. „Ich rief bei Inexio an und erklärte, dass ich einen Tarif abgeschlossen habe, um einen kostenlosen Anschluss zu erhalten. Es hieß dann, dass ein Fehler unterlaufen sei.“

Tatsächlich erhielt Lattrell eine korrigierte Auftragsbestätigung. Im März 2021 wurde er jedoch vor ein neues Problem gestellt: Beide Verträge wurden gekündigt, da sich die Trassenführung für Glasfaser geändert habe. „Ich meldete mich dann wieder telefonisch bei den Zuständigen. Es hieß, es handele sich um einen Fehler. Die Verträge würden wieder aufgenommen werden.“ Die Auftragsbestätigung für den Tarifvertrag erhielt Lattrell noch im Frühjahr 2021, die rechtsgültige Auftragsbestätigung für den Hausanschlussvertrag habe er dagegen, trotz regelmäßigem Mailverkehr mit der Firma erst einmal nicht zugeschickt bekommen.

Und was sagt die Firma zu alldem? Sie führt die stetigen Verzögerungen auf einen Fehler im System zurück. So seien unterschiedliche Angaben in den jeweiligen Verträgen dafür verantwortlich gewesen, dass die Kundennummer Lattrells nicht erkannt werden konnte. Doch Achim Lattrell erhalte den kostenneutralen Anschluss und auch die Auftragsbestätigung. Auf ein konkretes Anschlussdatum wollte sich Inexio jedoch nicht festlegen.

Gleiche Vertragsnummer wie 2020

Letztes Update: Lattrell hat inzwischen den Vertrag vom Dezember 2020 noch einmal erhalten, zusammen mit einem Schreiben, dass dieser Vertrag weiterhin gültig sei. Wirklich glücklich ist der Lindenberger dennoch nicht. „Der Vertrag hat die gleiche Nummer wie 2020, und dieser wurde ja gekündigt“, sagt er. „Eigentlich hätte ich einen Vertrag mit einer neuen Nummer bekommen müssen. Die Firma könnte jederzeit behaupten, der Vertrag sei gekündigt.“ Doch er habe beschlossen, die Sache jetzt auf sich zukommen zu lassen. Zuletzt sei auch schon ein Mitarbeiter des Tiefbauunternehmens AK Solutions bei ihm gewesen und habe gefragt, wohin bei ihm der Anschluss kommen soll. Allerdings liege noch kein Kabel in der Straße.