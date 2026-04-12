Wirbelnde, fliegende, rotierende Körper, rotierende Räder, Diavolos, Comic und ganz viel Musik – das gab’s in der Neuauflage von „Breaking Mozart“ im Neustadter Saalbau.

Eine unglaubliche Show, die einfach nur begeistert. Inzwischen gibt es viele Cross-Over Projekte, die ein breites Publikum für klassische Musik begeistern wollen. Es gibt viele Veranstaltungen, die Tanz mit Akrobatik und Zirzensik verbinden. Aber so flüssig gelingt das selten wie bei „Breaking Mozart“. Zurecht sind die Shows ausverkauft, immer wieder gibt es nach und mitten in den Szenen echte Begeisterungsschreie. Kein animiertes Mitklatschen, sondern wirkliche Begeisterung aus Respekt vor der künstlerischen Leistung, die sich in jeder einzelnen Szene zu überraschenden Höhepunkten steigert.

Zusammengesetzt ist die Show aus Höchstleistungen jedes einzelnen Genres: Christoph Hagel, Dirigent und Opernregisseur, Echopreisträger, spielt selbst Klavier und hat die musikalische Leitung der Produktion im Bereich Klassik inne, Mark Moody, der die Musik Mozarts in die Gegenwart transferierte, ist Filmmusiker. Die Kunstradfahrerin Antonia Bärk ist zweifache Weltmeisterin und hängt mit Leichtigkeit kopfüber auf ihrem Gerät, die „DDC Breaker“, sind zweifache Weltmeister, Basis des Ganzen und Veranstalter. Carolin Liesegang am Cyr Wheel, einer Art Rhönrad, in dem ein Artist als „Speiche“ im rollenden Rad tanzt, sieht man an, dass sie auch in Ballett, Contemporary und Modern Dance ausgebildet ist – so ausdrucksstark perfekt sind ihre Bewegungen im Rad, so komplex die Figuren, dass man gerne alles nochmal in Zeitlupe sehen möchte.

Akrobatik und Hebefiguren

Sören Geisler kombiniert Diabolo mit Tanz, schleudert im Dunkeln leuchtende Diabolos wie Planeten um die Sonne, lässt sie fliegen, springt und tanzt über die Seile. Das Tanzduo Michelle Gitina und Janek Nedde beginnt mit klassischem Paartanz und steigert sich in schiere Akrobatik mit unglaublichen Hebefiguren, die ausdrucksstark die Musik interpretieren. Die Tänzerin wirbelt erhaben auf der ausgestreckten Hand des Haltenden. Und dann immer wieder die Tänzer von DDC Entertainment, die mit Mühlen, Flic Flacs, schlängelnden Bewegungen, Salti, auf dem Kopf rotierend, einarmig hüpfend, fliegend die Schwerkraft aufzuheben scheinen – und dennoch immer im Rhythmus der Musik bleiben.

Doch diese Einzelleistungen alleine würden nicht die Faszination und Begeisterung auslösen, würden den Zuschauer nicht in einen Rausch aus Tanz und Musik versetzen, wenn nicht alles in eine Gesamtkomposition gepackt wäre und flüssig ineinander übergehen würde, sodass ein großes Ganzes aus Musik, Licht, Bewegung, Dramatik entstünde – und das, obwohl eigentlich die „hochkulturelle“ klassische Musik auf den ersten Blick nicht viel mit Breakdance und Hip Hop gemein hat, der ja subkulturellen Ursprungs ist. Zwar akrobatisch, aber eher kämpferisch, grob im Ausdruck, während Ballett mehr erhaben, schwerelos ist.

Wummernde Bässe

Spins dagegen bleiben eher dem Boden verhaftet, drücken sich dann aber kraftvoll nach oben. Wie bei jeder guten Show wird eine zusammenhängende Geschichte erzählt, zu der die einzelnen Darbietungen verschmelzen. Mozart sitzt am Anfang an seinem Schreibtisch und komponiert, seine Ideen zeichnet er mit der Feder auf. Im Hintergrund spielt Hagel Klavier. Es ist dunkel. Plötzlich folgen Lichtblitze, die alles erzittern lassen, dazu wummernde Bässe. Mozart macht eine Art Salto über seinen Schreibtisch – und landet in der Jetztzeit. Er begegnet Breakdancern, seine Musik wird technoid, seine Motive bleiben dabei klar erkennbar. Ein schönes Gedankenspiel. Wie wäre Mozarts Musik, wenn sie heute entstanden wäre?

Mozarts Karriere begann als Wunderkind, er starb mit 35 Jahren, war ein junger Komponist. Wäre er sportlich gewesen, hätte er sich den Breakdancern angeschlossen? Wie hätte er heute komponiert, um populär zu sein und von seiner Musik leben zu können? Gut, philosophisch ist Breaking Mozart nicht, die Musikindustrie wird nicht reflektiert, sondern es wird eine Utopie geschaffen, ein Gesamtkunstwerk, ein Rausch der Sinne – und das voller Humor: Bei der Rachearie knöpft sich die Sängerin einen Mann vor, treibt ihn vor sich her, dieser erzittert, was im „Popping“-Tanzstil dargestellt wird, bei dem die Muskeln des Tänzers Pascal Kozuch sich im Rhythmus der Musik kontrahieren und wieder entspannen, sodass ruckartige, roboterähnliche Bewegungen entstehen. Dieses „Bild“, das Weichen vor der wütenden Ariensängerin Darlene Ann Dobisch wird dann in einer anderen Szene karikiert. Die Sopranistin steht bewegungslos in der Szenerie, man vermutet eine Popping-Künstlerin, die überzeugend bewegungslos ausharren kann. Das tänzerische Pendant bewegt sich akrobatisch-dynamisch – und knallt dann gegen die Dame. Überraschung: Sie ist eine Puppe und bricht entzwei. Im Laufe der Show und damit der Geschichte, integriert sich Mozart, tanzt mit Breakern, macht Kopfspins, dirigiert die tanzenden Körper- und wird schließlich als zeitloses Genie gefeiert.

Begeistertes Publikum

So wie die ganze Show. Das Publikum kreischt. Unanimiert. Aus dem tiefsten Inneren. Für Neustadt gibt es gute Nachrichten: Zwar wird die Show „Breaking Circus“, die noch artistischer ist, zukünftig in der Eberthalle in Ludwigshafen stattfinden, da die Bühne des Saalbaus für einige der artistische Darbietungen zu klein ist, aber andere Produktionen von DDC Entertainment sollen weiterhin in Neustadt stattfinden. Auch die Tournee des Formats „Breaking Mozart“ tourt 2027 weiter durch Deutschland.