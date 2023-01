Weil er mit seinem Fahrrad Schlangenlinien fuhr, ist ein 28-jähriger Neustadter in der Nacht auf Mittwoch in der Ludwigstraße von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten nach eigenen Angaben drogentypische Ausfallerscheinungen fest, weshalb der Mann zum Drogentest gebeten wurde. Dieser reagierte positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC, weshalb der 28-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Sein Fahrrad stellte er derweil 50 Meter weiter an seiner Wohnanschrift ab. Außerdem wurde bei der Durchsuchung des Neustadters eine Softairpistole gefunden, die er nicht in der Öffentlichkeit mit sich führen darf. Ihn erwarten nun zwei Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.